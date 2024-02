Orientações importantes sobre os repelentes contra a dengue

De acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde da última segunda-feira (19/02), os casos de dengue no país passaram de 650 mil, com 113 mortes em decorrência da doença desde o início de 2024 – sendo que 438 óbitos continuam sendo investigados. Por isso, além de outras formas de combate ao mosquito transmissor do vírus, se torna importante falar sobre o uso dos repelentes para a pele, uma vez que muitos podem não ter eficácia contra o mosquito o Aedes aegypti.

Repelentes recomendados pela ANVISA

Segundo a dermatologista Geisa Costa, os três principais ativos contra o mosquito Aedes aegypti, aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), são:

DEET (N-N-dietilmetatoluamida);

IR3535 (etil butilacetilaminopropionato);

Icaridina (picaridina).

“Os repelentes são capazes de confundir os receptores de odores, que se localizam nas antenas dos insetos. Com isso, eles têm dificuldade em ‘encontrar’ a pessoa. As chances de picadas diminuem”, explica a especialista, que é diretora clínica e fundadora do Art Beauty Center.