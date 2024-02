6 respostas sobre os cuidados com os dentes das crianças

“Indicamos levar o bebê ainda sem dentes para a odontopediatra ou até o primeiro ano de vida. Nesta consulta, os pais ou responsáveis recebem muitas orientações, dicas importantes, sobre variados assuntos, sobre higiene bucal correta, técnicas de escovação, pasta com flúor, hábitos bucais e muito mais. Essa consulta é importantíssima para direcionar os pais e para que essa criança cresça e tenha uma saúde bucal adequada, com qualidade de vida, autoestima e zero cárie”, destaca.

A Dra. Nádia Salem, mestre em odontopediatria pela Universidade de São Paulo (USP) e responsável técnica da Associação Israelita Fortunée de Picciotto, entidade que presta atendimento odontológico para crianças em situação de vulnerabilidade social, explica sobre a importância da higiene bucal e do acompanhamento com odontopediatra desde recém-nascido.

Por isso, a seguir, a odontopediatra esclarece algumas dúvidas de pais e responsáveis sobre quando e como começar os cuidados com os dentes dos bebês e crianças. Confira!

1. Bebês também precisam fazer a limpeza da gengiva?

Se o seu bebê ainda não possui dentes de leite, não é necessário fazer a higiene bucal. Fazer a higiene neste momento pode acabar removendo anticorpos provenientes do leite materno, que ficam depositados na mucosa oral do bebê, interferindo na imunidade dele. Como não existe nenhuma barreira mecânica na boca do bebê, a própria saliva consegue realizar o papel da “limpeza” dos resíduos do leite.

A ida ao dentista é importante para garantir a saúde dos dentes das crianças (Imagem: Harbucks | Shutterstock)

2. Quando marcar a primeira consulta?

A primeira consulta com a odontopediatra deve ser realizada antes do nascimento do primeiro dente de leite ou até no máximo um ano para um melhor acompanhamento do desenvolvimento da dentição. As crianças em idade escolar e adolescentes devem ir ao dentista a cada seis meses (se estiver com a saúde bucal em dia) ou de acordo com a recomendação do profissional para avaliação individual.

As consultas podem gerar medo e preocupação nas crianças, mas os pais podem amenizar esses sentimentos tentando fazer desse encontro um momento agradável e, de forma lúdica, explicar os motivos antes da visita

Usar palavras como “dor” ao falar das próprias experiências no consultório também pode gerar medo antes mesmo da consulta. Caso a criança fique insegura, os pais poderão dizer que o dentista usará instrumentos especiais para garantir que os dentes fiquem limpos, bonitos, brilhantes, branquinhos e saudáveis. Ouvir a criança e incentivá-la a compartilhar medos e preocupações também é uma maneira saudável de ajudá-la a entender o momento.