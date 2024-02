6 podcasts para aprender sobre tecnologia

O podcast tornou-se um elemento integrante da rotina diária de muitas pessoas, pois seu conteúdo está facilmente acessível em várias plataformas de streaming de áudio. Isso permite que os ouvintes acompanhem os episódios enquanto estão no carro, na academia ou realizando tarefas em casa, tornando-os uma escolha conveniente e versátil para consumir conteúdo.

Distribuídos na internet por plataformas chamadas “agregadoras”, como Spotify e Deezer, os podcasts são um formato de mídia em áudio que funciona como um programa de rádio, porém com a vantagem de serem ouvidos sob demanda, ou seja, quando o ouvinte desejar. Além disso, como possuem baixa transferência de largura de banda, esses canais permitem uma maior economia no uso dos dados da operadora, diferentemente do que ocorre durante o consumo de vídeos.

Devido a essa facilidade, o interesse por esse tipo de mídia vem aumentando, inclusive no Brasil. Hoje, o país lidera o ranking mundial de consumo de podcasts. Segundo dados do DataReportal 2023, 43% dos usuários de internet brasileiros com idade entre 16 e 64 anos escutam podcasts semanalmente.