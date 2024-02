4 características do gato da raça savannah

Com aparência exótica e única, ele é um dos bichanos mais caros do mundo

O gato savannah é uma fascinante combinação entre a elegância selvagem do serval africano e a domesticidade dos gatos comuns. É uma das raças mais recentes e caras que existem – podem custar até R$ 120 mil. Originados nos anos 1980, nos Estados Unidos, por meio de cruzamentos controlados, esses felinos ostentam uma aparência exótica e única que captura a atenção de entusiastas de felinos em todo o mundo.

A seguir, conheça algumas características interessantes do gato da raça savannah!

1. Aspectos físicos

Fisicamente, os savannahs apresentam características marcantes, como orelhas grandes, corpo magro e pelagem curta com manchas distintas, herdadas de seus ancestrais servais. Segundo a TICA (The International Cat Association), as cores padrão incluem malhado marrom (preto), malhado prateado, preto e fumaça preta. A estatura desses felinos varia, mas geralmente são maiores e mais robustos que a maioria dos gatos domésticos, com pesos que variam entre 4,5 e 11 kg, dependendo da geração e indivíduo.