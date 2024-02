Cerclagem uterina: entenda sobre cirurgia que evita parto prematuro

Recomendada quando há evidências de um colo do útero fraco, incapaz de sustentar o peso do feto durante a gestação ou mais curto do que o considerado ideal, a cerclagem uterina desempenha um papel significativo na prevenção de complicações durante a gravidez, especialmente em casos de insuficiência cervical.

Identificada no ultrassom transvaginal e no exame de toque, o problema acomete cerca de 1% das mulheres. O procedimento cirúrgico – que pode ser feito via vaginal ou abdominal – visa evitar que a criança nasça prematura, permitindo uma gestação mais segura.

Diferenças entre a cerclagem vaginal e abdominal

No caso da cerclagem vaginal, ela pode ser realizada entre 12 e 16 semanas de gestação. Durante o procedimento, o profissional da área introduz um fio ou uma banda em torno do colo do útero para proporcionar suporte adicional. Na maioria dos casos, é aplicada anestesia epidural (anestésico local que é aplicado na coluna vertebral). A intervenção só pode ser realizada durante a gravidez e não é indicada para pacientes que ainda não engravidaram, mesmo que já tenham histórico de abortos anteriores.