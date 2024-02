7 opções de café da manhã para melhorar o ganho de massa muscular 

Assim como nas demais refeições, você pode combinar alimentos-chave para garantir uma alimentação equilibrada que auxilia no ganho de massa muscular. Por isso, veja 7 alimentos que você pode incluir no seu café da manhã.

1. Aveia

A aveia é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e zinco, que desempenham papéis importantes no metabolismo energético e na saúde muscular. Pela facilidade de combinação com outros alimentos, incluí-la no café da manhã pode ser uma estratégia eficaz para o desenvolvimento dos músculos – fora os benefícios para o organismo de forma geral.

“A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, explica a nutricionista Daniela Medeiros. Segundo ela, esse cereal vai bem em receitas de pães, bolos e biscoitos, mas pode ser usada em mingaus e sopas ou batida com leite e frutas.

2. Leite

O leite é um dos alimentos mais nutritivos que existe, pois possui quase todos os nutrientes que o organismo precisa, sendo especialmente rico em proteína, cálcio e fósforo. “O mesmo vale para os derivados do leite, como queijos e iogurtes. Mas é preciso tomar cuidado devido à grande quantidade de gordura que esses alimentos podem conter. No geral, o melhor é optar pelas versões desnatadas e queijos brancos, como o queijo cottage, que também possui uma menor quantidade de calorias”, recomenda a Dra. Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia.

3. Banana

As bananas são ricas em potássio, vitamina C e B6 e fibras, além de serem uma fonte de magnésio. O potássio, também presente nessa fruta, é crucial para o funcionamento adequado dos músculos e nervos, bem como para a manutenção do equilíbrio de líquidos no corpo.

O abacate é rico em potássio e vitaminas do complexo B (Imagem: Krasula | Shutterstock)

4. Abacate

Além de saboroso, uma porção média de abacate contém 58 mg de magnésio, o que representa 14% do valor diário recomendado. Ademais, é rico em potássio, vitaminas do complexo B e vitamina K. Também é conhecido por ser uma fonte de gordura boa, benéfica para a saúde do coração.