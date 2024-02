7 dicas para evitar golpes ao comprar um celular

3. Faça uma inspeção do produto

Para dispositivos usados, examine cuidadosamente o celular. Solicite fotos detalhadas, verifique o número de série e compare as especificações com as informações oficiais para assegurar a autenticidade do aparelho.

4. Opte por métodos de pagamento seguros

Escolha métodos de pagamento confiáveis, como cartão de crédito ou PayPal, que proporcionam proteção ao comprador. Evite transferências diretas ou serviços duvidosos que possam expor você a possíveis golpes.

Ofertas irresistíveis podem ser um indício de golpe (Imagem: pixfly | Shutterstock)

5. Desconfie de ofertas irresistíveis

Se a oferta parecer muito boa para ser verdade, é provável ser falsa. Desconfie de preços excessivamente baixos e vendedores pressionando para fechar negócio rapidamente.

6. Exija documentação e garantia

Ao comprar um celular novo, exija a nota fiscal original e verifique se a garantia está incluída e válida. Documentação adequada é essencial para proteger seus direitos como consumidor.

7. Esteja atento aos sinais

Esteja atento a sinais de possíveis golpes, como pressão por pagamentos adiantados, solicitações de informações pessoais e propostas para realizar transações fora de plataformas seguras. Lembre-se de confiar no seu instinto e usar o bom senso ao fazer qualquer compra. Se algo parecer suspeito, é sempre melhor reconsiderar e buscar uma alternativa mais confiável.