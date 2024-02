6 raças de cachorros de pequeno porte para conhecer

Os cachorros de pequeno porte são adoráveis (Imagem: Dora Zett | Shutterstock) - Portal EdiCase

Existem diversas raças de cães de pequeno porte, com características e necessidades específicas. Por isso, conhecer cada uma delas é importante para garantir que o pet seja bem cuidado e conviva em harmonia com a família. Confira, a seguir, 6 raças de cachorros pequenos! 1. Maltês O maltês é um cachorro afetuoso, dócil e dedicado aos seus tutores (Imagem: Tanya Dol | Shutterstock) Segundo a veterinária Mabel Vaz, essa raça é inteligente e afetuosa com o tutor. "[Esses cachorros] são muito alegres e expressivos, qualidades que fazem deles maravilhosos cães de companhia. Eles são muito bonitos e elegantes, por conta da pelagem, e são uma ótima companhia para quem mora em espaços pequenos. Seu pelo é longo e liso e não precisa de tosa, apenas uma escovação diária. Muito alegres e agitados, eles sempre estão dispostos para brincar", lista.

Porém, esse cãozinho não gosta de ficar muito tempo sozinho. Precisa sempre estar perto de alguém, pois sua capacidade de interagir é grande. Ele convive muito bem com pessoas e outros animais. Possui muita energia e, consequentemente, exige a prática constante de exercícios para não se tornar um animal muito estressado. 2. Buldogue francês O buldogue francês precisa estar sempre rodeado por humanos (Imagem: Patryk Kosmider | Shutterstock) Para o buldogue francês, um pouquinho de exercício já é suficiente. Como ele é do tipo que tem focinho chato/curto, tem mais dificuldade para respirar quando pratica exercícios físicos. Esse pequeno cachorro ama companhia e precisa estar sempre rodeado por humanos. Adora todos a sua volta, gosta de ficar no colo e brincar com as crianças. Essas qualidades fazem do buldogue francês uma boa companhia. “Excelente companheiro, sociável, alegre, brincalhão, carinhoso e inteligente”, descreve a Mabel Vaz. 3. Lulu da Pomerânia Cachorros da raça spitz alemão costumam ser calmos e inteligentes (Imagem: EugeneEdge | Shutterstock) Esse cachorro parece um bichinho de pelúcia! É encantador. Também conhecido como spitz alemão anão, o lulu da Pomerânia é bem calmo, tranquilo e gentil. A pelagem é bastante espessa, mas não exige tosa. Para manter os pelos saudáveis, é importante escová-los todos os dias.

O Lulu da Pomerânia é muito inteligente e alegre. Está sempre em alerta para qualquer perigo e observa todas as ações à sua volta. Pode se dar muito bem com crianças, desde que ele seja apresentado a elas desde filhote. É um cachorro muito ativo e, às vezes, pode latir muito. 4. Pug O pug é bastante caseiro e gosta de colo (Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock) Esse cãozinho é muito caseiro, adora ficar no colo e não late tanto à toa. O pug não se dá muito bem com atividades físicas intensas. Por isso, é uma boa companhia para quem prefere ficar em casa, sossegado. “São muito atentos e dóceis”, conta Mabel Vaz.

Assim como o buldogue francês, o pug pode ter dificuldades para respirar, e isso costuma gerar um ronco ofegante. É um animal inteligente e obediente. Está sempre de bom humor. 5. Pinscher Os pinschers são desconfiados e estão sempre em alerta (Imagem: Lisjatina | Shutterstock) Bem parecido com chihuahuas, por isso muitas vezes são confundidos um com o outro. É um cachorro dócil e companheiro. Enérgico, ele adora latir. “É muito afetuoso com o dono, mas não tolera facilmente os desconhecidos. Late furiosamente e dá o alarme ante o menor movimento suspeito”, explica Mabel Vaz.