5 receitas com bacon de dar água na boca

O bacon é um ingrediente versátil e saboroso que pode ser utilizado no preparo de diversos pratos. Sua textura e sabor defumado enriquecem qualquer receita, tornando-a mais gostosa. Seja no café da manhã, almoço, jantar ou, até mesmo, em lanches, ele se destaca como protagonista ou acompanhamento. Por isso, separamos 5 receitas deliciosas e fáceis de preparar. Confira!

Maionese de bacon

Ingredientes

100 g de bacon cortado em cubos

150 ml de leite gelado

300 ml de óleo

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio. Frite até dourar. Após, transfira o bacon para um liquidificador, coloque o leite e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione o óleo e continue batendo até a maionese ficar consistente. Em seguida, transfira para um recipiente e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Torta de batata com bacon

Ingredientes

500 g de batata cozida e amassada

200 g de bacon cortado em cubos

1 cebola picada

200 ml de creme de leite

3 ovos batidos

100 g de queijo muçarela ralado

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de manteiga

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Depois, refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o bacon e frite até dourar. Reserve. Em uma tigela, misture as batatas amassadas, o creme de leite, os ovos, o queijo muçarela, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Adicione o bacon refogado e misture bem. Transfira a mistura para uma forma untada com manteiga e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até que a superfície esteja dourada e firme. Sirva em seguida.

Macarrão com bacon e molho branco (Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock)

Macarrão com bacon e molho branco

Ingredientes

500 g de macarrão espaguete

750 ml de leite

1 colher de sopa de manteiga

1/2 kg de bacon cortado em cubos

250 ml de caldo de galinha

2 colheres de sopa de amido de milho

1 cebola picada

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, coloque o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Após, escorra a água e reserve o macarrão. Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para dourar. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione 500 ml de leite, o caldo de galinha, o sal e misture bem. Cozinhe até levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, dissolva o amido de milho no restante do leite e acrescente à panela. Mexa até obter um molho espesso. Coloque o bacon frito e o macarrão cozido. Misture bem e sirva em seguida.

Dica: sirva o macarrão com espinafre.

Bruschettas de bacon e tomate

Ingredientes

1 baguete cortada em fatias

200 g de bacon cortado em fatias finas

2 tomates maduros picados

1 dente de alho descascado

100 g de queijo parmesão ralado

ralado Sal, folhas de manjericão, azeite de oliva e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Coloque as fatias de baguete em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200°C por 5 minutos ou até começarem a dourar. Após, retire do forno e esfregue o dente de alho sobre as fatias de pão torrado. Cubra cada fatia com um pouco de tomate picado e uma fatia de bacon. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino. Polvilhe o queijo parmesão ralado por cima e regue com um fio de azeite de oliva. Após, leve as bruschettas de volta ao forno até que o bacon esteja crocante e o queijo derretido. Retire do forno e decore com folhas de manjericão antes de servir.