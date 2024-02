Tomar café na hora certa pode eliminar o excesso de sono pós-almoço

É muito comum ouvir dizer que o sono depois do almoço é quase incontrolável e que normalmente vem acompanhado de uma queda de energia que atrapalha o desempenho das atividades vespertinas. Segundo pesquisa da americana Paychex sobre o tema, realizada com 1000 profissionais, 8 em cada 10 relataram queda na produtividade à tarde. Ainda, em busca de alívio, 57% disseram recorrer a uma bebida com cafeína. Porém, essa pode não ser a melhor solução.

Conforme o médico Luiz Tintori, especialista em medicina esportiva com ênfase em emagrecimento e reposição hormonal, a fadiga e a sonolência à tarde são decorrentes de um sono noturno ruim, não reparador.

“Quem não pode tirar um cochilo ao meio-dia acaba se rendendo ao café, mas ele traz somente um estado de alerta e não acaba com a sonolência de uma noite mal-dormida”, explica. Ele reforça que o cafezinho pós-almoço pode prejudicar o sono da noite, uma vez que o efeito da cafeína no organismo dura aproximadamente seis horas e, depois desse tempo, vai diminuindo.