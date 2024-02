8 atividades físicas práticas para ajudar a emagrecer

A prática regular de atividade física desempenha um papel fundamental para aqueles que buscam emagrecer de maneira saudável, sendo um componente essencial em conjunto com uma dieta equilibrada. O exercício físico não apenas acelera a queima de calorias, auxiliando na perda de peso, mas também promove benefícios abrangentes para a saúde e o funcionamento do corpo.

A natação é uma opção de baixo impacto que trabalha diversos grupos musculares. Além disso, ela melhora a resistência cardiovascular, ajudando na queima de calorias. “A prática regular do nado é o que irá estimular o fortalecimento dos músculos e colocará um fim no excesso de peso”, explica a personal trainer Mariana Onias. Por isso, inserir sessões de natação duas a três vezes por semana pode ser benéfico para o emagrecimento.

Segundo Rick Soares Vieira, professor especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais, o treino de corrida ajuda na diminuição do percentual de gordura. Para isso, comece com corridas leves e aumente gradualmente a intensidade. Correr ao ar livre ou em esteiras são opções viáveis. Reserve alguns dias da semana para essa atividade, criando uma rotina consistente.

“Ótima opção também para os sedentários ou para aqueles que adotam um ritmo mais leve, mas não abrem mão de praticar exercício. Caminhar aumenta o metabolismo do corpo e gera um elevado gasto calórico”, afirma o Dr. William Komatsu, fisiologista do exercício.

5. Aulas de dança

Além de serem divertidas, as aulas de dança queimam calorias e melhoram o condicionamento físico. Escolha um estilo que lhe agrade e participe de aulas regulares. Dançar também é uma excelente forma de expressão artística, tornando o exercício mais prazeroso.

“As danças não são apenas uma forma de entretenimento, mas também uma atividade física que pode oferecer uma série de benefícios para a saúde. Além de melhorar a coordenação, flexibilidade e equilíbrio, as danças também podem ajudar a aumentar a resistência cardiovascular e a força muscular”, enfatiza José Corbini, personal trainer do aplicativo Personal Virtual.

6. Ciclismo

Pedalar é um excelente exercício cardiovascular que trabalha principalmente as pernas. “A prática constante, com duração e intensidade adequadas para o condicionamento físico, promove a redução do peso corporal”, explica o personal trainer Guilherme Santander. Integre o ciclismo como meio de transporte sempre que possível ou reserve alguns momentos do seu dia para pedalar em parques ou ciclovias.