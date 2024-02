Veja como decorar o lavabo de maneira criativa

“Esse é um cuidado muito valioso, pois assim resguardamos a vida íntima, com os pertences e produtos muitas vezes dispostos na bancada, bem como preserva a limpeza”, afirma a Giselle Macedo, arquiteta e sócia da designer de interiores Patricia Covolo, no escritório Macedo e Covolo.

Pela conexão com as áreas sociais, o lavabo abre frente para expor um décor mais arrojado, que pode ser expresso por cores mais fortes, uma bancada diferente ou objetos mais impactantes. “A proposta é sempre impressionar. Por se tratar de um ambiente onde as pessoas ficam por menos tempo, um estilo marcante não se torna tão cansativo”, orienta Patricia.

Ao contrário do lavabo, o projeto do ambiente prevê uma estrutura completa, incluindo a bacia, bancada com armários e o box do chuveiro. Respeitando a distribuição e as dimensões presentes no projeto como um todo, o profissional de arquitetura de interiores busca prever o conforto e a comodidade para que o morador disponha seus itens de higiene e autocuidado, bem como sinta o ambiente como totalmente propício ao bem-estar e relaxamento.

Quando o projeto não dispõe de um lavabo

Principalmente em imóveis pequenos – em média, com 50m² –, é possível que o proprietário não disponha de área útil para a construção de um lavabo. Por isso, o décor contemporâneo considera a proposta do banheiro social, que mescla um toque de elegância, como a instalação de metais refinados, mas com o objetivo de também atender as necessidades dos moradores.

Como planejar um lavabo?

Com a liberdade de evocar diferentes estilos – que podem ou não compor com o décor do restante da casa –, o lavabo pode se tornar o destaque de uma residência. Para a dupla Patrícia e Giselle, o importante é inovar e não esquecer desse espaço que tem o poder de marcar a memória e servir como um verdadeiro cartão postal para os convidados.