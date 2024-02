Veja como preparar receitas com ingredientes saudáveis e energizantes

Com o fim das festividades de Carnaval, é comum lidar com os efeitos indesejados da ressaca, como dor de cabeça, náuseas, fadiga, boca seca e sensibilidade à luz e ao som. Para lidar com esses desconfortos de maneira saudável e revitalizante, uma boa opção é incorporar sucos detox à rotina pós-festa.

Os sucos são uma fonte de hidratação e ajudam a compensar a perda de líquidos causada pelo consumo excessivo de álcool. Além disso, os componentes antioxidantes presentes em ingredientes, como frutas cítricas, auxiliam na eliminação de toxinas do organismo, contribuindo para a recuperação do equilíbrio e promovendo a desintoxicação.

A seguir, confira 5 sucos detox para ajudar a combater a ressaca de Carnaval!