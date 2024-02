Veja por que visitar a Rota Romântica da Alemanha

As cidades que fazem parte do roteiro encantam pela beleza natural e arquitetônica

Ao longo do percurso, os viajantes se deparam com uma paisagem cultivada variada, que se estende desde as margens do rio Meno até a região vinícola da Francônia e, finalmente, às imponentes montanhas dos Alpes.

As cidades que pontuam esse roteiro são verdadeiramente cativantes, com sua arquitetura diversificada que às vezes remonta à época medieval, destacando-se pela presença de majestosos castelos milenares e cercadas por uma exuberante natureza.

Rota envolve os sentidos

A Rota Romântica é muito mais do que uma simples estrada; é uma experiência sensorial que envolve os sentidos. O aroma das videiras paira no ar, enquanto a vida alpina revela sua serenidade aos visitantes. Ao atravessar o agradável vale do Tauber, os viajantes são atraídos pela geologia fascinante de Nördlinger Ries, exploram a pitoresca Lechfeld e se maravilham com a beleza da região pré-alpina da alta Baviera, onde a igreja Wieskirche se destaca como um tesouro arquitetônico.

Castelo Hohenzollern é a residência ancestral do rei e dos príncipes prussianos de Hohenzoller (Imagem: Leonid Andronov | Shutterstock)

Castelos reais

O ponto culminante da jornada acontece quando se avistam os lendários castelos reais, majestosamente emoldurados por quatro lagos no cenário das montanhas da reserva natural de Ammergebirge. Um dos destaques, inclusive, é o famoso Castelo de Neuschwanstein, também conhecido por ter inspirado Walt Disney a criar o castelo da Cinderela.

Assim como o Castelo Hohenzollern – a residência ancestral do rei e dos príncipes prussianos de Hohenzollern – que ergue-se a quase 900 metros acima do Jura da Suábia, fortificado com torres e ameias.

Festivais

Além de suas atrações naturais e arquitetônicas, a Rota Romântica também é famosa por ser o principal destino alemão para festivais. De maio até o final do outono, os viajantes podem participar de festas históricas, degustar vinhos e cervejas deliciosos, celebrar ao ar livre e em locais originais, tudo isso acompanhado de uma culinária excelente.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem