7 cuidados importantes com a alimentação de crianças veganas

“Porém, podem ocorrer carências e algumas são mais frequentes nos casos de pessoas vegetarianas e veganas, como as carências de proteínas, vitamina B12, cálcio e ferro”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

Ao passo que há um crescimento sobre a conscientização dos benefícios ambientais e éticos da dieta vegana, muitas famílias optam por adotar esse estilo de vida, incluindo suas crianças. Uma dieta rica em vegetais pode satisfazer de maneira completa as exigências nutricionais dos pequenos em fase de crescimento, proporcionando um suporte saudável e equilibrado para o desenvolvimento.

O cálcio é essencial para a saúde dos ossos e dentes, enquanto a vitamina D é necessária para a absorção adequada de cálcio. Dessa forma, optar por leites vegetais fortificados, vegetais de folhas verde-escuras e promover a exposição solar adequada são estratégias importantes para garantir que as crianças veganas atinjam suas necessidades nutricionais. O pediatra Dr. Sylvio Renan Monteiro de Barros recomenda que os banhos de sol sejam realizados até 10 horas da manhã e/ou após as 4 horas da tarde.

“Podem ser utilizadas em saladas, refogados, hambúrgueres, caldos, bolinhos, panquecas, ‘grãomelete’ (que utiliza a farinha de grão-de-bico) e, até mesmo, em preparações doces, como brownie de feijão-preto ou musse de chocolate feito com tofu. Já as oleaginosas, como amendoim e castanha-de-caju, e legumes, como brócolis, couve-flor e cogumelos, são fontes de proteína, porém, possuem menos teor proteico que os grãos”, detalha Priscilla Mazza.

As proteínas são componentes vitais para o crescimento saudável das crianças veganas. Elas podem ser encontradas em frutas e legumes, mas a concentração é maior em leguminosas como soja, edamame, tremoço, ervilha, lentilha, feijão e grão-de-bico.

“A alimentação vegetariana, quando realizada com todos os grupos alimentares (cereais/tubérculos, leguminosas – grupo dos feijões –, legumes, verduras e frutas), não traz risco de desnutrição”, reforça Priscilla Mazza, nutricionista vegana esportiva.

Por isso, a seguir, veja 7 cuidados importantes com a alimentação de crianças veganas!

A alimentação das crianças deve ser rica e variada em nutrientes (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

4. Ômega 3 deve estar presente no prato

O ômega 3 desempenha um papel crucial no desenvolvimento cerebral e na saúde cardiovascular das crianças. Sementes de chia, linhaça, nozes e abacates são excelentes fontes deste tipo de gordura boa na dieta vegana.

5. Incluir alimentos fortificados em vitamina B12 no cardápio

Os alimentos vegetais não contêm naturalmente vitamina B12. No entanto, esse nutriente é essencial para a formação de glóbulos vermelhos e para a saúde do sistema nervoso. Portanto, é importante incluir alimentos fortificados com vitamina B12, como cereais e leites vegetais, na dieta das crianças veganas. Além disso, caso necessário, suplementar essa vitamina conforme orientação médica.