10 raças de cachorros ideais para apartamento

1. Buldogue francês

O buldogue francês tem o tamanho perfeito para espaços pequenos (Imagem: Patryk Kosmider | Shutterstock)

Os buldogues franceses têm tamanho pequeno a médio, tornando-os adequados para espaços menores. Eles são conhecidos por sua personalidade tranquila e afetuosa, adorando passar o tempo ao lado de seus tutores no sofá.

2. Shih tzu

O Shih tzu são amigáveis e adaptáveis (Imagem: Michael Mong | Shutterstock)

Com sua pelagem exuberante, o shih tzu é uma excelente opção para apartamentos. Eles são pequenos, amigáveis e adaptáveis, e tendem a se dar bem tanto com adultos quanto com crianças.

3. Pug

O pug é um cachorro que fica feliz dentro de casa (Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock)

Os pugs são cães pequenos e robustos, com uma personalidade divertida e amorosa. Eles não precisam de muito exercício e ficam felizes em ambientes internos, tornando-os perfeitos para a vida em apartamento.