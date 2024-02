10 motivos para incluir leguminosas na dieta

“Entre as leguminosas, vale destacar principalmente o grão-de-bico, que também é rico em fibras e colabora para saciedade; o feijão, que é capaz de reduzir os níveis de colesterol e açúcar no sangue; e a soja, que possui uma das maiores quantidades de proteína, com cerca de 34 gramas do nutriente a cada 100 gramas do alimento”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

No cenário atual, em que a busca por uma alimentação mais saudável e sustentável é cada vez mais prevalente, as leguminosas são verdadeiras joias nutricionais. Dotadas de uma grande riqueza em proteínas vegetais de alta qualidade, fibras e uma variada gama de nutrientes essenciais, elas têm ganhado destaque não apenas nas dietas vegetarianas e veganas.

1. Fontes de proteínas vegetais de alta qualidade

As leguminosas são uma excelente fonte de proteínas vegetais de alta qualidade, pois contém todos os aminoácidos essenciais necessários para o corpo. Dessa forma, elas são uma alternativa saudável para substituir a proteína animal em dietas vegetarianas e veganas.

“ [As proteínas] são responsáveis pela formação e manutenção dos tecidos celulares, síntese muscular, de anticorpos, enzimas, hormônios, neurotransmissores, no transporte de substâncias pelo corpo e são fonte de energia”, acrescenta Alessandra Luglio, nutricionista e coordenadora do departamento de nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira.

2. Alto teor de fibras

Com seu elevado teor de fibras, as leguminosas promovem a saúde digestiva, prevenindo a constipação e contribuindo para a regularidade intestinal. Além disso, elas auxiliam na redução do risco de doenças intestinais.

“Suas fibras fazem com que o intestino tenha que trabalhar corretamente para conduzir o bolo fecal, além de promoverem uma limpeza, já que as fibras insolúveis, ao passarem pelo intestino, limpam os resíduos de outros alimentos”, diz o nutricionista Fernando Castro.

3. Controlam os níveis de açúcar no sangue

O perfil nutricional das leguminosas, incluindo seu teor de fibras e proteínas, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Portanto, consumi-las pode ser especialmente benéfico para pessoas com diabetes ou pré-diabetes, pois ajuda a prevenir picos de glicose após as refeições.

4. Promovem a saúde do coração

As leguminosas são uma parte importante de uma dieta saudável para o coração. Seu alto teor de fibras, juntamente com outros nutrientes como potássio e folato, podem ajudar a reduzir o colesterol ruim e a diminuir o risco de doenças cardiovasculares.