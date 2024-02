9 itens que não podem faltar na bolsa para o Carnaval

É possível aproveitar a festa com a certeza de que está cuidando da saúde e da diversão de maneira equilibrada

O Carnaval é uma festa singular, repleta de diversão, em que as ruas se enchem de cores, ritmos e uma energia contagiante. No entanto, para garantir que a experiência seja animada e segura, levar alguns itens essenciais na bolsa pode fazer toda a diferença. Por isso, abaixo, confira o que você não pode esquecer de levar para curtir a folia!

1. Protetor solar

Com o calor e a exposição prolongada ao sol durante os desfiles e festas, o protetor solar é imprescindível para proteger a pele contra queimaduras solares e câncer de pele. “Pelo fato de vivermos em um país tropical, o câncer de pele é o mais comum no Brasil e pode ser fatal. É preciso conscientização sobre o uso do protetor solar como forma de prevenção desde a infância até a terceira idade”, reforça a dermatologista Dra. Maria Paula Del Nero.

2. Hidratante labial

Os lábios podem ressecar com facilidade, especialmente com exposição prolongada ao sol. Um hidratante labial ajuda a manter os lábios macios e protegidos. “Além disso, o lábio é uma área muito exposta ao sol e pouco protegida, sendo um dos locais mais comuns para o aparecimento do câncer de pele. Por isso, o uso de protetor solar específico para os lábios diariamente é essencial”, acrescenta a dermatologista Dra. Cintia Guedes.