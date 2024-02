5 receitas saborosas e práticas para o jantar de sexta-feira

O jantar de sexta-feira é frequentemente aguardado como o início do merecido descanso do final de semana, e, por isso, merece uma refeição especial e saborosa. No entanto, a praticidade também é um fator importante, considerando que muitas pessoas desejam algo delicioso sem passar muito tempo na cozinha após uma semana agitada. Por isso, selecionamos 5 receitas irresistíveis e práticas para você aproveitar com os familiares e amigos. Confira!

Escondidinho de carne moída

Ingredientes

1 kg de batata

500 g de carne moída

200 g de queijo muçarela fatiado

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

200 ml de leite

2 colheres de sopa de manteiga

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto

1 fio de azeite

Água para cozinhar

Modo de preparo

Descasque as batatas, corte-as ao meio e coloque em uma panela. Cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, transfira as batatas para um recipiente e amasse com a ajuda de um garfo. Adicione o leite e a manteiga e mexa até formar um purê. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e refogue até dourar.

Acrescente a carne moída e refogue até secar a água da carne. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo e reserve. Forre um refratário com metade do purê de batata, faça uma camada de queijo muçarela, outra de carne moída e cubra com o restante do purê. Finalize com uma camada de queijo muçarela. Leve ao forno em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.