Aprenda a preparar doces saborosos com plantas alimentícias não convencionais

Pensando nisso, selecionamos 4 receitas de sobremesas com PANCs para você testar em casa. Confira!

As PANCs são plantas alimentícias não convencionais, isto é, vegetais ou porção de plantas que não costumam ser utilizadas no dia a dia, mas ricas em vitaminas e nutrientes. Empregadas em pratos doces e salgados, elas são uma alternativa prática para evitar o desperdício e rendem pratos saborosos para diversificar o paladar.

Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar mascavo, o cacau em pó e o sal e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até a cobertura começar a desgrudar do fundo da panela. Em seguida, cubra o bolo com a cobertura, leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Despeje a mistura sobre os ingredientes secos reservados e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa bem. Reserve. Unte uma forma com óleo e polvilhe com cacau em pó, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme.

Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, a farinha de arroz e o polvilho doce e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, as folhas de ora-pro-nóbis, o óleo de coco, o açúcar mascavo, a essência de baunilha, o vinagre e o sal e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o cacau em pó e bata novamente até incorporar.

Em um liquidificador, coloque os talos de beterraba e o óleo e bata por 3 minutos. Reserve. Em uma batedeira, bata as claras em neve, adicione as gemas e bata até obter uma espuma. Junte o açúcar e bata novamente para misturar. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente, acrescente os talos batidos e mexa até incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e misture bem. Por último, junte o fermento químico e misture. Despeje a massa em formas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 200°C por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme.

Pudim de capim-santo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Pudim de capim-santo

Ingredientes

Pudim

400 g de leite condensado ​

​ 600 g de creme de leite

1 xícara de chá de leite quente

30 g de capim-santo

48 g de gelatina sem sabor

10 colheres de sopa de água gelada

Caramelo

2 xícaras de chá de açúcar

6 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Pudim

Em um liquidificador, coloque o leite e o capim-santo e bata por 3 minutos. Depois, passe a mistura em uma peneira, coloque em uma panela e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 3 minutos, desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque a gelatina e a água gelada e misture até dissolver. Transfira para um liquidificador, adicione o leite reservado, o leite condensado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Caramelo

Em uma panela, coloque o açúcar e a água e leve ao fogo baixo, misturando sempre, até obter consistência de caramelo. Desligue o fogo e despeje o caramelo em uma forma com furo central. Coloque o pudim na forma e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme e sirva em seguida.

Gelatina de cascas e talos

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de casca de abóbora

1/4 de xícara de chá de casca de chuchu

1/4 de xícara de chá de talos de brócolis picados

1/4 de xícara de chá de talos de couve-flor picados

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de leite em pó

24 g de gelatina sem sabor

200 ml de suco integral de uva

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cascas, os talos, o leite em pó e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até as PANCs ficarem macias. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e o suco de uva e misture bem. Adicione as cascas e os talos reservados e mexa para incorporar. Leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.