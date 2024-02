4 livros para ensinar crianças e jovens sobre o Carnaval

“Separando algumas horas para a leitura , as famílias podem fortalecer seu elo e permitir que seus filhos se aprofundem na cultura brasileira. Com obras diversas, crianças e jovens podem entrar em contato com tradições regionais e histórias seculares”, completa.

Além de ser momento de festejar, o feriado também pode ser uma oportunidade para momentos em família. De acordo com Laura Vecchioli do Prado, coordenadora editorial de literatura e informativos da SOMOS Educação, os livros são a escolha ideal para quem quer unir entretenimento e aprendizado.

No Brasil, o Carnaval foi trazido pelos portugueses e celebrado por meio de brincadeiras e bailes de máscaras, que posteriormente foram levados às ruas. Com o passar dos séculos, a comemoração foi adotando uma vasta diversidade sociocultural, apoiando-se principalmente em elementos e valores da cultura afro-brasileira, como o frevo e o maracatu. Atualmente, o Carnaval brasileiro é marcado pelos blocos de rua e famosos desfiles das escolas de samba.

Pensando nisso, Laura Vecchioli recomenda quatro obras literárias para toda a família mergulhar de cabeça na história e na cultura deste feriado. Confira!

1. Aula de Carnaval e outros poemas

“Aula de Carnaval e outros poemas” é ótimo para apresentar a poesia às crianças (Imagem: Reprodução digital | Editora Ática)

Nessa coletânea, o autor Ricardo Azevedo nos apresenta versos, adivinhas, quadrinhas e ilustrações com clima de folia para o ano inteiro. A obra é uma ótima opção para apresentar o universo da poesia às crianças pequenas.

2. O diário perdido de Pernambuco

“O diário perdido de Pernambuco” é um livro de mistério interessante para as crianças (Imagem: Reprodução digital | Editora Ática)

No Carnaval de Olinda, Júlia, André, Rachid e Dona Olga protagonizam uma aventura curiosa: certo dia, ao som do frevo em um dos blocos da cidade, uma amiga da turma é ameaçada por alguém em uma sinistra fantasia de bruxa. Após encontrar um misterioso diário, os amigos decidem investigar a relação desse incidente com o sumiço de um frei, relatado nas gravuras do caderno. O livro é do autor Luis Eduardo Matta.

3. O Super Silva