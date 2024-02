4 dicas para prevenir dores nas articulações no Carnaval

O Carnaval é um momento vibrante e cheio de energia, caracterizado por intensa música e, é claro, o ritmo contagiante do samba. Contudo, em meio à empolgação da festividade, é essencial lembrar-se de cuidar das articulações ao se entregar à dança efusiva que marca a celebração. Isso porque toda essa intensidade em um curto período pode causar grandes impactos nas articulações, causando dores e lesões.

No entanto, com alguns cuidados é possível curtir a folia sem sofrer com dores. “É fundamental ter muito cuidado com as articulações durante o Carnaval, pois o impacto repetitivo nas articulações, principalmente no joelho e tornozelo, mesmo que em um curto período, durante as festas, pode causar desconfortos e lesões, especialmente para pessoas com condições articulares, que podem afetar a sua mobilidade”, explica o nеuro-ortopеdista Dr. Luiz Fеlipе Carvalho.

Carnaval exige grande esforço físico

Segundo o Dr. Luiz Felipe Carvalho, o principal erro dos foliões é acreditar que o Carnaval, por ser um período de festas, não deve ser encarado como uma atividade de grande esforço físico, o que faz com que alguns cuidados básicos sejam negligenciados.