Confira as previsões para as carreiras de cada signo em 2024

Ter noção do que os astros revelam para cada signo esse ano é uma maneira de se preparar para o que está por vir. Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo, qualquer ajuda é bem-vinda. Sendo assim, confira as tendências em carreiras para os signos de acordo com as previsões de Dom Guerreiro!

Escolher a profissão ideal nem sempre é uma tarefa fácil, mas os signos podem ajudar e muito. Dom Guerreiro, consultor esotérico da iQuilibrio, comenta que os astros têm o poder de ditar tendências em todas as áreas da vida. “Há pessoas que só consultam os astros para ver previsões do amor ou da própria personalidade, mas eles são ótimos para ditar carreiras e nos dar aquela direção que às vezes é tão difícil de achar”.

Áries

Profissão: militares e agentes de segurança.

Sempre em destaque e no olho do furacão, a profissão desse signo terá muita evidência no decorrer deste ano, será mais valorizada e cobrada. Além disso, arianos militares e agentes de segurança terão reconhecimento internacional e aqui, no Brasil. Quem trabalha na área de segurança pode se preparar para um ano de grandes benefícios e reconhecimento.

Touro

Profissão: todas que envolvem gastronomia, cozinha e nutrição.

A criatividade, alimentação saudável e beleza estarão em voga esse ano. Não é à toa que Touro é conhecido por seu apetite diferenciado, não é mesmo? Esse ano, eles terão muitas possibilidades e portas abertas.

Gêmeos

Profissão: jornalista.

Uma profissão perfeita para o geminiano trata-se do jornalismo, já que é falante, espontâneo e curioso. Esse ano, a partir de abril, Mercúrio ficará retrógrado no signo de Áries, e os geminianos, sobretudo os jornalistas, devem estar atentos à violência e ao cerceamento da liberdade de expressão. Por isso, é bom ponderar as pautas e assuntos que forem trabalhar.