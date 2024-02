Conheça os melhores pontos turísticos da Califórnia

Também no sul da Califórnia, San Diego tem belas praias e grandes influências mexicanas, Palm Springs é um oásis na paisagem árida da região e o Parque Nacional do Vale da Morte (Death Valley), considerado o ponto mais quente do mundo, tem visuais impressionantes. A clássica Highway One, estrada que percorre grande parte do litoral da Califórnia, é um dos trajetos mais populares para uma road trip.

Os fãs do cinema também vão adorar conhecer a Hollywood Boulevard, o letreiro de Hollywood e lugares como o Griffith Observatory e até mesmo as mansões de Beverly Hills. LA tem ainda museus, parques temáticos, entre eles a Disneyland original, e distritos badalados, como Venice Beach. No mesmo condado, vale conhecer Santa Monica, cujo píer é o ponto final da Rota 66, e Long Beach.

A Califórnia impressiona pela variedade de cenários, que compreende parques nacionais com árvores gigantes, vinhedos, estações de esqui, regiões áridas e algumas das praias mais famosas dos Estados Unidos. E uma de suas cidades mais icônicas é sem dúvida Los Angeles, lar dos estúdios de Hollywood muitos, inclusive, são abertos a visitações.

A partir de LA, ela atravessa lugares como Malibu, Santa Barbara, com suas praias tranquilas e arquitetura em estilo espanhol, Big Sur, cujo litoral escarpado rende cenários de cartão-postal, a pitoresca Carmel-bythe-Sea, Monterey e Santa Cruz, conhecida pela cultura do surfe e do skate.

São Francisco é um dos destinos mais emblemáticos da Califórnia (Imagem: wirestock | Feepik)

Paradas obrigatórias no condado de São Francisco

Cosmopolita e variada, São Francisco é parada obrigatória na Califórnia, com uma série de lugares emblemáticos, como a Golden Gate, a Lombard Street, Alcatraz, o Pier 39 e os bairros Mission District e Chinatown, além dos clássicos bondinhos. A partir de São Francisco, é fácil chegar às principais regiões vinícolas do estado, com destaque para os condados de Sonoma e Napa.

Destinos para curtir ao ar livre

A Califórnia é de fato um destino para curtir ao ar livre. Para ter uma ideia, o estado conta com quase 300 parques nacionais e estaduais. Entre os mais populares estão Yosemite, com cachoeiras, vales profundos, sequoias gigantes e picos de granito, e Redwood, lar das árvores mais altas do planeta. A natureza também impera absoluta na cordilheira de Sierra Nevada, em locais como o Lake Tahoe e Mammoth Lakes, que concentram diversas atividades de verão e de inverno, incluindo estações de esqui.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem