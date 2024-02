4 receitas fit de tapioca para o pós-treino

Em um liquidificador, coloque a água e a couve e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, adicione a goma de tapioca e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos. Após, em uma frigideira, coloque a mistura reservada e leve ao fogo médio até firmar. Vire com cuidado e desligue o fogo. Recheie com as folhas de rúcula, o queijo feta e o tomate, dobre ao meio e sirva em seguida.

A tapioca é uma opção deliciosa e saudável para quem busca uma alimentação equilibrada. Feita a partir da fécula de mandioca, ela pode ser combinada com diversos ingredientes nutritivos e permite combinações irresistíveis. Além disso, é uma alternativa econômica, fácil de fazer e facilita a rotina.

Tapioca com ovo e tofu

Ingredientes

8 colheres de sopa de goma de tapioca

2 ovos

1/2 xícara de chá de tofu picado

2 ramos de tomilho fresco

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos até ficar homogêneo. Adicione o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o tofu até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o ovo batido e cozinhe, mexendo sempre, até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira, peneire a goma de tapioca e leve ao fogo médio até firmar. Vire com cuidado e desligue o fogo. Recheie, dobre ao meio e sirva em seguida.

Tapioca com patê de frango (Imagem: Lais Monteiro | Shutterstock)

Tapioca com patê de frango

Ingredientes

4 colheres de sopa de goma de tapioca

100 g de peito de frango desfiado

desfiado 100 g de milho-verde

160 g de iogurte natural

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, peneire a goma de tapioca e leve ao fogo médio até firmar. Vire com cuidado e desligue o fogo. Reserve. Em um recipiente, coloque o frango, o milho-verde e o iogurte e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com ajuda de uma colher, disponha o patê sobre a tapioca, dobre ao meio e sirva em seguida.

Tapioca de aveia com peito de peru

Ingredientes

40 g de farelo de aveia

1 1/2 xícara de chá de goma de tapioca

50 ml de água

1 tomate sem sementes cortado em rodelas

2 fatias de queijo Minas fresco

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia, a goma de tapioca, a água e o sal e misture bem. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos. Após, disponha a mistura sobre uma frigideira e leve ao fogo médio até firmar. Vire com cuidado e desligue o fogo. Recheie com o queijo e o tomate, dobre ao meio e sirva em seguida.