3 dicas para diferentes perfis de foliões economizarem no Carnaval

Com a chegada do Carnaval, a alegria e a animação tomam conta de diversas cidades brasileiras. É um momento aguardado por muitos, no qual a criatividade e a diversão se unem para criar memórias incríveis. No entanto, o modo de aproveitar a folia varia significativamente de pessoa para pessoa, dependendo de seu estilo de vida, interesses e orçamento disponível.

Há quem goste de camarote, bloquinhos e barzinhos com os amigos, tem quem prefira aproveitar o feriado para viajar e sair do tumulto das capitais. E tem também quem escolha uma folia mais tranquila no sofá de casa. Mas, independentemente do seu perfil, planejamento financeiro para aproveitar esta época do ano é essencial.

“Os foliões precisam ter tudo na ponta do lápis e lembrar que as despesas são mais variadas nesta época, como passagens, alimentação, bebidas ou transporte por aplicativo. Organizar-se ajuda a não desequilibrar as contas do resto do ano”, aponta Thaíne Clemente, executiva de estratégias e operações da Simplic, fintech de crédito pessoal online.