Entenda o que é o exame de papanicolau

Ele é importante para a prevenção de casos de câncer no colo do útero

Estes dados são preocupantes na medida em que esta é a principal e mais eficiente forma de diagnóstico precoce de um dos tipos de câncer que mais atingem brasileiras: de acordo com dados do Ministério da Saúde, só no ano de 2019, o câncer de colo de útero matou 9.500 pessoas em todo o país.

Quando falamos de saúde da mulher, não é exagero afirmar que um dos exames de rotina mais importantes é o papanicolau. Ainda assim, o teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero é frequente fonte de dúvidas em muitas pessoas, que acabam espalhando informações incorretas sobre ele. Esta desinformação é nociva em muitos aspectos, sobretudo por minimizar a importância do exame que é responsável direto na prevenção de muitos casos de câncer do colo do útero todos os anos.

Para que serve o exame de papanicolau?

Segundo a ginecologista e obstetra Dra. Camila Gonçalves Mendes, o objetivo do papanicolau é detectar precocemente lesões precursoras do câncer de colo de útero. “Sabe-se que hoje, excluindo os cânceres de pele, ele ocupa a terceira posição no ranking das causas de câncer em mulheres no Brasil, ficando atrás apenas dos tumores de mama e colorretal”, explica.

Quanto aos índices de mortalidade, esse tipo de câncer ocupa o quarto lugar. “Ao diagnosticarmos lesões precursoras no colo do útero nós conseguimos, através do tratamento precoce, evitar que elas venham a se tornar um tumor, diminuindo sua incidência e mortalidade”, acrescenta a médica.

O papanicolau é realizado por um médico e o exame dura poucos minutos (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock)

Como é realizado o papanicolau

Para a realização do papanicolau, um instrumento chamado espéculo é introduzido na vagina da paciente, permitindo que o especialista faça uma inspeção visual do interior do colo do útero. A seguir, é realizada uma pequena descamação da superfície externa e interna do órgão, em que são colhidas células que serão levadas a um teste laboratorial.

Um leve desconforto e um discreto sangramento podem ocorrer no momento da coleta, mas nada alarmante. Inclusive, estar relaxada e à vontade com o médico responsável pelo teste diminui bastante qualquer possível incômodo.

Quando fazer o papanicolau

De acordo com o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS), o exame papanicolau deve ser feito em mulheres – ou qualquer pessoa com colo de útero – entre 25 e 64 anos que já iniciaram atividade sexual.