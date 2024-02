5 receitas incríveis de tiramisu

O tiramisu é uma sobremesa tipicamente italiana. É originalmente preparada com biscoitos pão-de-ló molhados no café e com camadas de creme mascarpone. Apetitosa, essa receita conquistou o paladar dos brasileiros e ganhou diversas versões de dar água na boca. Por isso, separamos 5 receitas simples e deliciosas para você preparar em casa. Confira!

Após, em um recipiente, coloque o café, passe as bolachas sobre ele e disponha sobre uma travessa. Cubra com o creme e faça mais uma camada com a bolacha. Repita o processo até preencher toda a travessa, finalizando com o creme. Polvilhe com cacau e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Montagem

Cubra uma forma redonda com plástico-filme e coloque uma das massas sobre ela. Umedeça a massa de chocolate com metade do café, faça uma camada de recheio e coloque a outra parte do bolo sobre ela. Regue novamente com café, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Após, com cuidado, desenforme o bolo e retire o plástico-filme. Faça a cobertura com o restante do recheio, polvilhe com chocolate em pó e decore com gotas de chocolate. Sirva em seguida.

Tiramisu de limão com iogurte

Ingredientes

Creme

600 g de iogurte natural

160 g de requeijão

Raspas de 2 limões

Montagem

1 xícara de chá de suco de limão

1/2 xícara de chá de água

150 g de biscoito champanhe

Raspas de chocolate branco para decorar

Modo de preparo

Creme

Em um recipiente, coloque o iogurte, o requeijão e o suco de limão e misture até ficar homogêneo. Reserve.

Montagem

Em um recipiente, coloque o suco de limão e a água e mexa bem. Após, passe os biscoitos sobre a mistura e disponha em uma travessa, formando uma camada. Cubra com o creme reservado e faça novamente uma camada com biscoitos. Repita o processo até preencher todo o recipiente e finalize com o creme. Polvilhe com as raspas de limão e chocolate branco e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.