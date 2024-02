6 motivos para evitar alimentos ultraprocessados 

“Isso forma um verdadeiro coquetel de substâncias químicas, pois grande parte deles não são naturais, que não deveriam entrar no corpo em tanta quantidade, principalmente pela falta de elementos naturais. Por exemplo, carnes ultraprocessadas não são 100% carne e, sim, uma mistura com vários outros elementos, o que reduz nutrientes e aumenta substâncias prejudiciais”, ressalta a Dra. Elodia Avila, cirurgiã plástica especialista em rejuvenescimento.

O consumo regular de alimentos ultraprocessados está correlacionado com o ganho de peso e a obesidade devido à alta densidade calórica e baixo valor nutricional. “A alimentação saudável, com um padrão dietético que privilegie alimentos naturais e variados, é a base para a prevenção e o tratamento da obesidade e do diabetes”, diz a Dra. Deborah Beranger.

6. Impacto na saúde mental

De acordo com um estudo publicado no Journal of Affective Disorders, o consumo de alimentos ultraprocessados e hiperpalatáveis, ricos em gordura, sódio, açúcar e carboidratos para intensificar o sabor, pode proporcionar um prazer imediato. No entanto, eles também estão associados à depressão e ao sofrimento psicológico.

“O estudo descobriu que esses alimentos, que também trazem maior densidade calórica, além de descontrolarem a dieta, uma vez que podem desencadear adaptações neurobiológicas e levar a um comportamento cada vez mais compulsivo, também estão associados a quadros de tristeza”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.