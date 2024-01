Entenda a relação entre hormônios e estresse

O sistema endócrino é o conjunto de órgãos responsável pela secreção de substâncias, que são chamadas de hormônios. Elas são liberadas na corrente sanguínea e atuam em várias partes do organismo. De acordo com o Dr. Danilo Höfling, médico endocrinologista e metabologista, os hormônios agem, praticamente, sobre todos os sistemas e aparelhos do corpo. Os principais órgãos do sistema endócrino são o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, os testículos e os ovários.

Hormônio do estresse

O sistema endócrino está diretamente relacionado com muitas das reações do nosso corpo, e o estresse é uma delas. “No sistema endócrino, o estresse atua, principalmente, aumentando a produção de cortisol, o principal glicocorticoide humano, que é produzido na glândula suprarrenal”, explica o endocrinologista. Por isso, o cortisol é conhecido como o hormônio do estresse.

“Dentre as várias ações dos glicocorticoides, inclui-se o aumento do armazenamento e a secreção de glicose no sangue”, afirma o médico. Ainda de acordo com Höfling, essa substância mantém a contratilidade muscular esquelética e a função cardíaca, “no sistema vascular é essencial para a manutenção da pressão arterial e do bom desempenho do coração”, completa o endocrinologista.