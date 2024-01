Conheça as maravilhas do Deserto do Atacama

Entre os Andes e o Oceano Pacífico, no norte do Chile, incríveis 1.000 km de extensão e 105.000 km² formam o Deserto do Atacama. Além de ser o mais árido, este é também o deserto mais alto do mundo – algumas de suas atrações estão a mais de 4.000 metros acima do nível do mar.

Entre formações rochosas singulares, gêiseres, vulcões, lagoas e o céu mais estrelado que você vai ver na sua vida, é fácil se sentir em outro planeta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cordilheira de Sal

Na chamada Cordilheira de Sal, o Vale da Lua e o Vale da Morte são duas das principais atrações do Atacama. O primeiro recebeu esse nome porque acreditavam que seu relevo tão incomum seria parecido com o da Lua: formações de sal, areia e pedras, cavernas, cânions e dunas de tons avermelhados. O Vale da Morte, apesar do nome pouco convidativo, também tem visuais exuberantes.