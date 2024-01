4 características do gato da raça exótico

O gato exótico, também chamado de exótico de pelo curto, é uma raça originada nos Estados Unidos na década de 1950. No entanto, ele só foi reconhecido oficialmente pelas associações de gatos nas décadas de 60 e 70. Ele é resultado do cruzamento entre o persa e o american shorthair. Por esse motivo, ele se parece tanto com um persa, mas com a pelagem curta.

A seguir, conheça algumas características interessantes do gato exótico!

1. Aspectos físicos

Descendente do persa, o exótico herdou muitas de suas características físicas, incluindo um corpo compacto, com pernas curtas, e pelagem densa – lembrando um ursinho de pelúcia –, mas se destaca por seu pelo curto e sedoso que requer menos manutenção. Segundo a Cat Fanciers Association (CFA), ele pode ser branco, azul, preto, vermelho, creme e chocolate.