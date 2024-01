5 sucos práticos para ajudar a limpar o organismo

Veja como preparar receitas refrescantes e nutritivas para eliminar as toxinas do corpo

Os sucos detox são importantes aliados quando o assunto é ajudar a limpar o organismo. Preparados com frutas e vegetais, eles auxiliam na eliminação de toxinas do corpo, ajudando na redução do inchaço e desconforto causado pelo excesso na alimentação. Além disso, melhoram o sistema digestivo, aumentam a imunidade e favorecem o emagrecimento. E o mais incrível: são refrescantes, fáceis de preparar e gostosos.

A seguir, confira 5 receitas de sucos deliciosos para ajudar a limpar o organismo e ter uma vida mais saudável!

Suco de morango com beterraba e cenoura

Ingredientes

8 morangos cortados em rodelas

cortados em rodelas 1 beterraba descascada e picada

5 cenouras descascadas e picadas

Suco de 2 laranjas

300 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.