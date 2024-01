5 hábitos alimentares que ganham destaque em 2024

A seguir, veja as tendências e hábitos alimentares que se destacarão em 2024!

“Em 2024, a busca por hábitos alimentares mais saudáveis não deve ser apenas uma resolução de ano novo, mas uma mudança de estilo de vida em evolução. À medida que a consciência sobre a importância da alimentação na saúde cresce, espera-se que mais pessoas adotem práticas que promovam não apenas uma aparência física saudável, mas um bem-estar duradouro. É importante compreender melhor sobre a saúde do organismo como um todo pensando em longevidade”, explica Denise Real, diretora de nutrição integrativa da Saludii e especialista no segmento há mais de 16 anos.

À medida que o conhecimento sobre nutrição avança, as pessoas percebem o papel da alimentação na saúde e bem-estar geral. Além disso, a cada início de ano, é comum o aumento de promessas de seguir uma dieta mais equilibrada. Por vezes, essas promessas não estão relacionadas apenas a alcançar um peso ideal ou uma determinada aparência, mas ligadas ao cuidado com o corpo e a mente de forma completa.

1. Plant-based e flexitarianismo

A busca por uma alimentação baseada em plantas continua a ganhar força em 2024. Mais pessoas estão aderindo às dietas vegetarianas e veganas, motivadas não apenas por preocupações éticas, mas também por benefícios à saúde. Além disso, o flexitarianismo, que incorpora elementos de dietas vegetarianas e veganas, mas permite alguma flexibilidade com o consumo de carne, está se tornando uma escolha popular.

2. Alimentos funcionais e nutrição personalizada

A ênfase na individualidade nutricional ganha destaque em 2024. Com avanços na tecnologia de sequenciamento genético e testes de microbioma, as pessoas estão buscando uma abordagem mais personalizada para sua nutrição. Alimentos funcionais e ricos em nutrientes específicos para necessidades individuais, estão se tornando uma escolha comum para otimizar a saúde e prevenir doenças.

3. Consciência ambiental e sustentabilidade

Os consumidores estão cada vez mais conscientes do impacto ambiental de suas escolhas alimentares. Em 2024, espera-se que haja um aumento nas escolhas alimentares sustentáveis, como a preferência por alimentos produzidos localmente, a redução do desperdício de alimentos e a opção por embalagens eco-friendly. A conexão entre a saúde pessoal e o bem-estar do planeta é uma tendência que ganha força.

O jejum intermitente consiste em jejuar por 16 horas e se alimentar durante uma janela de 8 horas (Imagem: RossHelen | Shutterstock)

4. Intermittent fasting e jejum intermitente

Práticas de jejum intermitente continuam sendo uma abordagem popular para a perda de peso e melhoria da saúde metabólica. Em 2024, muitas pessoas estão adotando diferentes formas de jejum intermitente, como o método 16/8, em que se jejua por 16 horas e se alimenta durante uma janela de 8 horas, buscando os potenciais benefícios para a saúde associados a essas práticas.

5. Educação alimentar e mindfulness

A importância da educação alimentar e da prática de mindfulness na alimentação também está em ascensão. As pessoas estão buscando entender melhor os alimentos que consomem, suas origens e como essas escolhas afetam seu corpo. A prática de mindfulness ao comer, prestando atenção consciente aos alimentos, ajuda a promover uma relação mais saudável com a comida e a evitar o consumo impulsivo.