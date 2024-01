4 características do cachorro da raça pastor alemão

Lealdade, inteligência e habilidades fazem dele um excelente companheiro para as famílias

O pastor alemão é uma das raças de cachorro mais reconhecidas e admiradas em todo o mundo, originando-se na Alemanha no final do século XIX. Max Von Stephanitz, da cavalaria alemã, é considerado o seu criador. Seu objetivo era juntar as melhores características dos cães utilizados por fazendeiros na época para criar uma raça para pastoreio.

A seguir, conheça algumas características interessantes da raça pastor alemão!

1. Aspectos físicos

O pastor alemão possui uma pelagem densa e dupla, geralmente com cores que variam entre preto e castanho, sable ou preto e canela. Ele tem orelhas eretas e pontudas. Os seus olhos são de tamanho médio e amendoados. É um cachorro de tamanho médio. Os machos normalmente pesam entre 30 e 40 kg, enquanto as fêmeas ficam em torno de 22 a 32 kg, revelando um porte atlético e musculoso.