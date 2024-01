8 espécies de aves com bico grande 

Nativo da Nova Zelândia e com hábitos noturnos, o kiwi possui um bico longo e fino, adaptado para procurar insetos e larvas no solo. É uma ave não voadora, preferindo correr pelo solo florestal.

Encontrado em diversos habitats aquáticos ao redor do mundo, o pelicano tem um bico longo e com uma bolsa para armazenar peixes. Ele é um habilidoso pescador, utilizando seu bico para capturar peixes em mergulhos precisos.

5. Beija-flor

O beija-flor vive nas Américas, do Alasca ao extremo sul da América do Sul. Apesar do tamanho pequeno, possui um bico longo e fino, ideal para alcançar o néctar das flores. É conhecido por sua agilidade em voos, batendo as asas rapidamente para se alimentar.

O bico longo e em forma de colher do colhereiro é usado para procurar alimentos na água (Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock)

6. Colhereiro

O colhereiro é encontrado em zonas úmidas e lagos em diferentes partes do mundo. Seu bico longo e em forma de colher é usado para procurar alimentos na água. Ele geralmente alimenta-se em águas rasas, movendo o bico de um lado para o outro para capturar pequenos organismos.