Veja o que é adenomiose e as possíveis causas

O especialista em reprodução humana Dr. Nilo Frantz, da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva, afirma que um terço das pacientes com a doença são assintomáticas e que o problema atinge mulheres entre 35 e 50 anos que já engravidaram. “Nos casos em que as mulheres sofrem com os sintomas, como dores, cólicas, também pode haver uma dificuldade para engravidar”, explica.

Formas de diagnóstico da adenomiose

Para chegar ao diagnóstico da doença, é preciso consultar um ginecologista e, ao relatar os sintomas, fazer exames como a ultrassonografia transvaginal e a ressonância magnética, que constatará ou não o problema.

“Em caso em que os exames apontem a presença de adenomiose, o tratamento será definido de acordo com o grau e a extensão da disfunção, que pode ser focal/localizada ou difusa, e pode ser feito com remédios ou cirurgias. Tudo depende de cada caso”, afirma o Dr. Nilo Frantz.

Na difusa, segundo o especialista, existe a presença de glândulas e tecidos por toda a extensão interna do útero, fazendo com que ele aumente de tamanho. Enquanto na localizada, essas glândulas e tecidos ficam em uma determinada região do útero, parecendo um mioma.

A adenomiose pode ser prejudicial para mulheres grávidas (Imagem: johavel | Shutterstock)

Adenomiose e gravidez

Grávidas e mulheres com intenção de engravidar podem ser afetadas pela adenomiose. “A doença pode afetar a gestação causando abortos de repetição, dificuldades de fixação do embrião no útero, gravidez ectópica, entre outros problemas, já que a adenomiose altera o funcionamento do organismo”, explica o Dr. Nilo Frantz.

Formas de tratamento e fertilidade

Nos casos cirúrgicos, feitos por videolaparoscopia, o procedimento traz melhoras na taxa de fertilidade e também de sucesso em gestações com o auxílio da fertilização in vitro. Já nos casos em que o tratamento é medicamentoso, com auxílio de anticoncepcionais, estes têm intuito de ajudar na remissão da doença e no aumento da fertilidade, fator importante na hora da implantação do embrião na FIV.