Entenda o que é o medo e como ele é causado

De acordo com o psicólogo e psiquiatra Dr. Catulo Cesar Barros, as relações entre a amígdala (estrutura localizada no centro do cérebro) e o hipotálamo, também no cérebro, estão intimamente ligadas às sensações de medo e raiva.

Medo faz parte da história

O medo existe desde a nossa origem e, talvez, até muito antes dela. “Tanto a raiva quanto o medo são considerados estados de preparação do organismo para enfrentar situações desconhecidas. Surgiram, provavelmente, há centenas de milhões de anos, com os primeiros répteis que escaparam de seus predadores e se espalharam pelo mundo. E continuam existindo em muitos animais, incluindo os mamíferos, entre eles, o ser humano”, conta o psiquiatra.

Diferença entre medo saudável e patológico

O medo é benéfico quando auxilia o indivíduo a se adaptar às circunstâncias do ambiente. Por exemplo, quando há um perigo real e imediato a ser enfrentado, explica o Dr. Catulo Cesar Barros. “Ele se torna patológico quando se refere a um estímulo do ambiente que não se constitui em uma verdadeira ameaça, embora desencadeie as mesmas emoções de um perigo real. Neste caso, passa a se denominar fobia”, diferencia.

As fobias são determinadas pelos medos persistentes e irracionais em relação a um objeto específico, atividade ou situação, mas que, na realidade, não apresentam perigo algum. Esse medo exagerado resulta em uma necessidade incontrolável de evitar este estímulo. Se isto não é possível, o confronto é precedido por ansiedade antecipatória e realizado com grande sofrimento e comprometimento do desempenho.

Se sentir desconfortável ao andar com muitas pessoas é um dos sintomas da agorafobia (Imagem: oneinchpunch | Shutterstock)

Tipos de fobias

Existem diversos tipos de fobias, que podem ser divididos de acordo com a causa do transtorno. De acordo com o Dr. Catulo Cesar Barros, as principais fobias podem ser divididas em: agorafobia, síndrome do pânico e fobia social. Veja abaixo:

Agorafobia

Designa medo de diversas situações: sair ou ficar desacompanhado, entrar em lojas, mercados, lugares públicos abertos ou fechados, transporte coletivo, carros, andar em vias expressas e congestionamentos. “Nos casos mais graves, o paciente não consegue sair de casa, ou só pode fazê-lo acompanhado, gerando grande comprometimento da vida pessoal e familiar. Uma avaliação mais fina mostra que ele não teme as situações, mas tem medo de sentir sensações corporais de ansiedade ou crises de pânico nelas. Este medo do medo é a característica fundamental da agorafobia”, explica o especialista.