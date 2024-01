Aniversário de São Paulo: 10 curiosidades sobre a cidade

Em 25 de janeiro, a cidade de São Paulo comemora seu 470º aniversário, marcando o dia de sua fundação em 1554 pelos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Ao longo dos anos, ela cresceu exponencialmente, tornando-se não apenas a maior cidade do Brasil, mas também um centro global de importância econômica, cultural e social.

Ao completar mais um ano de existência, celebra não apenas sua história, mas também sua capacidade de se reinventar e se adaptar, fazendo dela uma cidade verdadeiramente única e especial. Por isso, a seguir, confira 10 curiosidades sobre São Paulo!

1. Maior metrópole do Brasil

São Paulo é a maior cidade do Brasil. Segundo o Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são 11.451.245 habitantes. Além disso, está entre as 10 cidades mais populosas do mundo.