3 orações para o dia de São Paulo

No dia 25 de janeiro, mesma data do aniversário da cidade de São Paulo, é celebrado entre os cristãos o ‘Dia de São Paulo’, santo padroeiro dos evangelizadores e da comunicação, que escreveu muitas cartas durante a sua vida. Conhecido também como Saulo, ou apóstolo Paulo, ele é exaltado entre os fiéis por ter sido um dos mais influentes escritores do cristianismo, cujas obras compõem boa parte do Novo Testamento, sendo quatorze epístolas atribuídas a ele.

Perseguição e redenção a Cristo

Segundo as escrituras bíblicas, durante boa parte de sua jornada, Paulo dedicou-se a perseguir os discípulos de Jesus. No entanto, em uma viagem entre Jerusalém e Damasco, conheceu o Filho de Deus por meio de uma visão, em que o viu envolto a uma grande luz. Ficou cego, voltou a enxergar depois de 3 dias e converteu-se ao cristianismo, tornando-se um grande pregador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Senhor disse: ‘Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome” (Atos 9:15-16).