7 truques simples de maquiagem para o dia a dia

“Para um aspecto natural, a base sempre deve seguir o subtom. Isso quer dizer que subtons frios devem optar por bases rosadas; subtons quentes vão se adaptar melhor às bases com fundo amarelado; já os subtons neutros se dão bem com qualquer tom; e para os subtons olivas, às vezes é necessário aplicar um corretivo verde para uniformizar, uma vez que o fundo costuma ser esverdeado”, explica a maquiadora Camila Bazaga.

Mais uma vantagem do uso do primer é sua atuação no controle da oleosidade do rosto. “O primer é conhecido por ser uma pré-maquiagem: aquele produto que você coloca para uniformizar a pele antes mesmo de se aventurar com uma base qualquer”, explica o hair stylist Henry Basttos.

Também é interessante optar por produtos que contenham ingredientes como ácido hialurônico para uma hidratação profunda e duradoura. “Esse é um passo essencial, e até mesmo as peles oleosas necessitam de hidratação, para se manter saudável e com aparência radiante”, explica a Dra. Lilian Brasileiro, médica especialista em Dermatologia.

Para o uso do corretivo, aplique-o nas áreas que precisam de um impulso extra de luminosidade, como abaixo dos olhos e no canto interno. É indicado escolher um tom ligeiramente mais claro que a sua pele para iluminar e disfarçar olheiras.

Em vez de aplicar apenas abaixo dos olhos, estenda o corretivo até a área da têmpora, formando um “V” invertido. “O jeito certo de aplicar é formando um triângulo invertido, e não formando uma meia-lua embaixo dos olhos. Nunca esfregue o produto na pele! Aplique sempre dando leves batidinhas com o dedo anelar, uma esponja ou um pincel até a completa aderência”, indica a maquiadora Adriana Mendes da Costa.

5. Sobrancelhas definidas

Dê atenção às sobrancelhas para um look polido. É interessante ir além do simples preenchimento para alcançar um olhar expressivo e sofisticado. Assim, você pode preencher suavemente com um lápis ou sombra, seguindo a forma natural das sobrancelhas. Isso destaca os olhos e dá uma moldura elegante ao rosto. Além do preenchimento, dedique um momento para modelar as sobrancelhas. Um pincel de sobrancelhas com uma escovinha pode ajudar a manter os pelos alinhados.

6. Utilize o blush

Antes de aplicar o blush, experimente utilizar um primer específico para as maçãs do rosto. Isso ajuda a criar uma base suave e uniforme, permitindo que o blush se fixe melhor. Para um look mais moderno, experimente aplicar uma pequena quantidade do produto na ponta do nariz, imitando um toque de sol natural.