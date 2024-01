4 penteados para compor a fantasia de Carnaval

Gisela Prochaska, CEO e fundadora do Stylebar, rede de salões de beleza especializado em penteados, destacando a necessidade de equilibrar conforto e sofisticação, explica que os acessórios capilares desempenham um papel crucial na composição dos visuais carnavalescos. Por isso, ela compartilha dicas para brilhar nos blocos e desfiles com quatro sugestões de penteados!

O Carnaval está chegando, e a pergunta que fica no ar: você já escolheu sua fantasia? Além da roupa, é preciso definir o penteado certo para complementar o visual. Seja por meio de um penteado mais elaborado ou na simplicidade de um rabo de cavalo, os adornos capilares costumam roubar os holofotes nesta época do ano.

Os coques surgem como uma escolha ideal para quem busca uma fusão perfeita entre elegância e praticidade durante a festa. Seja ele exibido em altura majestosa ou numa versão mais discreta, você pode deixar sua criatividade florescer.

Adornos como penas, tiaras, sprays coloridos e glitter podem ser habilmente incorporados ao coque, elevando-o para além do convencional. Existem diversas variações do coque, como o duplo e o famoso “rosquinha”, no alto da cabeça. A ideia é inovar nos looks!

2. Rabo de cavalo

O rabo de cavalo é uma opção de penteado para aproveitar a folia (Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock)

Assim como os coques, os rabos de cavalo se apresentam como alternativas práticas para aqueles que desejam aproveitar o Carnaval com conforto e sem preocupações excessivas com o calor. Além da simplicidade, o penteado pode adquirir uma aura de sofisticação e elegância, mesmo quando presos apenas com um simples elástico. A sugestão é combinar cuidadosamente adereços e cores, integrando-os harmoniosamente à fantasia escolhida, para criar uma estética única e memorável durante os dias de folia.

3. Meio solto simples

O penteado meio solto é uma tendência para aproveitar o Carnaval (Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock)

Uma escolha ideal para aqueles que valorizam a liberdade dos cabelos soltos, mas desejam uma opção prática para aproveitar o Carnaval sem grandes preocupações. O penteado meio solto simples surge como uma tendência marcante para a folia, destacando-se pela facilidade e agilidade.