Entenda por que não se deve lavar o frango

No Big Brother Brasil 2024, o participante Davi Brito tem mostrado um grande potencial culinário, assumindo o papel de chefe de cozinha da casa. Entretanto, enquanto preparava o almoço, ele colocou os pedaços de frango na cuba da pia e os lavou, gerando diversas discussões online.

Segundo a Dra. Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, o frango não deve ser lavado em hipótese alguma, nem na cuba da pia, nem em qualquer outro recipiente. “Isso porque a prática favorece a proliferação de microrganismos nocivos que são espalhados junto com a água nas superfícies ao redor, aumentando o risco de contaminação cruzada de outros alimentos e, consequentemente, de intoxicação alimentar“, explica. As bactérias, por outro lado, são eliminadas com o calor durante o preparo do alimento.

Sintomas de intoxicação alimentar

De acordo com a nutróloga, a intoxicação alimentar ocorre justamente quando uma pessoa ingere alimentos ou bebidas contaminados por microrganismos prejudiciais, toxinas ou produtos químicos. Os sintomas de intoxicação alimentar podem variar dependendo do agente causador, mas geralmente incluem náuseas, vômitos e diarreia, dor abdominal, febre, mal-estar geral, com fraqueza, fadiga e dores musculares.