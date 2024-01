5 participantes polêmicos que já passaram pelo Big Brother Brasil

Relembre algumas das brigas durante as edições que fizeram história no programa

As brigas fazem parte do Big Brother Brasil e, seja qual for a edição, fogo no parquinho é o que o público espera dos participantes. Neste quesito, algumas personalidades do reality não deixaram a desejar e, se tem uma coisa da qual elas não podem ser chamadas, é de “plantas”, afinal protagonizaram algumas das maiores polêmicas das suas respectivas edições.

Uma das participantes mais polêmicas de todas as edições do reality, Tina foi uma das estrelas de sua edição no quesito confusão. Durante a sua participação, a sister brigou com quase todos na casa. Algumas de suas “tretas” marcaram o programa, como a icônica cena em que ela revirou as gavetas dos colegas e o panelaço, que posteriormente inspirou um monstro.

2. Diego Alemão (BBB 7)

Diego Alemão viveu triângulo amoroso no reality (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Vencedor do BBB7, Diego (ou, como ficou conhecido, “Alemão”) se jogou de cabeça no jogo e, por isso, até hoje é um dos brothers mais queridos. Na casa mais vigiada do Brasil, ele protagonizou diversas brigas, o que o levou a enfrentar o paredão 5 vezes. Mas o que marcou mesmo a sua passagem pelo programa foi o triângulo amoroso com Íris Stefanelli e Fani, principalmente pelo público ter ficado na expectativa do beijo com Íris, que só rolou na final do reality.

3. Ana Paula Renault (BBB 16)

Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Conhecida pelo bordão “olha ela”, Ana Paula Renault fez o seu nome no BBB 16. Com uma personalidade forte e sem medo de dizer o que pensava, a sister protagonizou brigas memoráveis, como quando jogou bebida em algumas colegas e acusou um dos participantes de assédio. Ela também participou de um paredão falso e voltou para o jogo atacando todos os seus adversários. No entanto, foi expulsa da casa após agredir Renan, um dos seus rivais no game.

4. Emilly Araújo (BBB 17)