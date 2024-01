3 receitas de sobremesas fáceis para o domingo

500 g de goiabada

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Massa

Na batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até formar um creme. Acrescente as gemas e continue batendo até ficar cremoso. Por último, coloque a farinha de trigo e as claras em neve e bata por mais 5 minutos. Unte formas com manteiga e enfarinhe-as com farinha de trigo. Coloque 5 colheres de sopa de massa na forma e espalhe até obter uma camada bem fina. Faça isso em todas as formas até acabar a massa (rende em média 5 bolos). Preaqueça o forno em temperatura média e leve para assar por 5 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a água e a goiabada e leve ao fogo médio, mexendo sempre. Quando estiver em ponto de geleia, desligue o fogo e reserve.

Montagem

Vire a massa da forma sobre um pano úmido e polvilhado com açúcar. Passe uma camada bem fina de goiabada sobre o bolo e enrole. Faça isso com todos os bolos, enrolando um por cima do outro. Sirva em seguida.