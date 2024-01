3 ideias de coloração para cabelos grisalhos

Esses dados mostram que apesar do movimento de aceitação dos grisalhos, também ocorre uma crescente busca por opções para disfarçar os fios brancos . Pensando nisso, John Castaño, cabeleireiro e Master Talent da Keune Brasil, apresenta 3 inspirações para as mulheres que querem renovar o visual e deixar o grisalho para mais tarde. Confira!

Ainda assim, de acordo com o Google Trends, no último mês houve um crescimento de 80% nas buscas por “luzes para disfarçar o cabelo branco”. Além disso, termos como “tintura para cabelo branco” e “mechas para cabelo branco” também apresentaram crescimento expressivo no último ano.

As mechas loiras proporcionam naturalidade e elegância ao visual (Imagem: Reprodução digital | John Castaño)

1. Mechas loiras

As micromechas são uma excelente alternativa para quem deseja disfarçar os fios brancos com algumas mechas loiras, pois proporcionam naturalidade e elegância ao visual. “Por não alterar o fundo do cabelo e não ser uma coloração permanente, essa técnica exige baixa manutenção”, comenta John.

O contorno iluminado é ideal para quem deseja um resultado mais leve e sem mudança radical de cor (Imagem: Reprodução digital | John Castaño)

2. Contorno iluminado

Os primeiros sinais dos fios brancos também podem ser temidos. Para essas pessoas, a dica do Master Talent da Keune é manter a cor natural do cabelo e apostar em um contorno iluminado. A ideia é focar as mechas principalmente na parte frontal do cabelo, para um resultado superleve e sem mudança radical de cor.

Mechas com tonalidade próxima à natural é ideal para quem quer uma coloração mais suave (Imagem: Reprodução digital | John Castaño)

3. Mechas naturais

Por fim, há possibilidade de uma semicobertura dos fios brancos – opção perfeita para quem prefere uma coloração mais suave. “A estratégia nesse caso é aplicar uma cor próxima ao tom natural nas mechas, deixando um espaço maior entre elas, e proporcionando uma cobertura natural e iluminada que também exige baixa manutenção”, finaliza John.