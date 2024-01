4 receitas surpreendentes com queijo

Em 20 de janeiro é comemorado o ‘Dia Mundial do Queijo’, data que ressalta a importância e a tradição desse alimento milenar. Ele é um ingrediente versátil que adiciona uma dimensão irresistível a diversas receitas, elevando o sabor e a textura de pratos de maneiras surpreendentes. A seguir, veja como preparar 4 receitas deliciosas com queijo!

Bruschetta de tomate e queijo feta

Ingredientes

4 fatias grandes de pão italiano

3 tomates cortados em rodelas

cortados em rodelas 100 g de queijo feta em fatias

2 colheres de sopa de azeite

Sementes de gergelim a gosto

1/2 xícara de chá de coentro picado

Modo de preparo

Em uma assadeira, regue cada fatia de pão com azeite, coloque o queijo feta e as rodelas de tomate, respectivamente. Polvilhe com a semente de gergelim, o coentro e regue azeite. Leve as bruschettas ao forno preaquecido a 210°C por 5 minutos. Sirva em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Risoto de gorgonzola e pera

Ingredientes

3 peras maduras sem casca e cortadas em fatias

3 colheres de sopa de manteiga

1 l de caldo de legumes

1 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

150 ml de vinho branco seco

branco seco 50 g de queijo parmesão ralado

4 colheres de sopa de mel

300 g de arroz arbóreo

120 g de queijo gorgonzola

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, junte as peras e regue com mel. Leve ao forno baixo por 15 minutos e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite e a manteiga e doure a cebola e o alho. Adicione o arroz, tempere com sal e refogue. Quando começar a dourar, acrescente o vinho branco e mexa até secar. Adicione uma concha do caldo de legumes e mexa até o arroz absorver o caldo. Repita o processo, acrescentando o caldo, de concha em concha, até o risoto ficar cozido. Desligue o fogo, acrescente os queijos e a pera e mexa delicadamente. Sirva em seguida.