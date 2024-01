3 tipos de queijos para harmonizar com vinhos

Especialista explica como combinar diferentes consistências e sabores com as bebidas certas

1. Queijos de massa mole

Brie: macio e cremoso, ele apresenta casca fina e o interior mole. Possui sabor delicado e deve ser servido em temperatura ambiente. O corte é feito da borda ao centro da peça;

Camembert: muito parecido com o brie, também é macio e cremoso. Tem menos gordura em sua composição;

Queijo de cabra: de sabor marcado, é levemente ácido e apresenta notas terrosas.

Para harmonizar, aposte em vinhos brancos como Tierra del Mar Sauvignon Blanc 2023 ou Portada Winemaker’s Selection Branco 2022 e um tinto leve como o Père Guillot Pinot Noir Pays d’Oc IGP 2022.

A aparência do queijo suíço emmental é famosa, e seu sabor, adocicado (Imagem: Marina Bakush | Shutterstock)

2. Queijos de massa semidura

Emmental: levemente adocicado, com sabor que remete a nozes;

Gouda: delicado e frutado;

P rovolone: apresenta aroma e sabor defumado;

Coalho: de massa branca, é pouco salgado e levemente ácido, ideal para consumir assado.

Desfrute do melhor desses queijos com o vinho rosé M. Chapoutier Rosé Pays d’Oc IGP 2021 e os tintos com corpo e acidez média San Crispino in Fonteroma Chianti DOCG 2022 e Nevado El Plomo Sacred Moutain Single Vineyard Tinto.

3. Queijos de massa dura

Parmesão: um queijo clássico para apreciar com vinho. É duro, bem salgado e revela notas frutadas;

Pecorino: feito com leite de ovelha, também é salgado e apresenta um toque picante;

Grana Padano: aromático, tem textura granulosa e sabor levemente adocicado.

Aguce o paladar com os rótulos tintos Punta Negra Block 9 Cabernet Sauvignon 2022, The Royalty Winemaker Selection Syrah Central Valley D.O. 2022 e Biscardo Neropasso Originale Rosso Veneto IGT 2020.

Harmonização de queijos com vinhos

Nas etapas de harmonização, Vinícius Santiago complementa que: “De forma geral, os principais componentes da tábua apresentam alto teor de gordura. Por isso, é essencial escolher vinhos que apresentem alto nível de acidez, sejam eles tintos ou brancos. Os vinhos brancos costumam harmonizar melhor com queijos justamente por terem bom nível de acidez e sabores frutados”, finaliza.

Por Ana Brucker