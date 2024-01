10 motivos para incluir a aveia na dieta

A aveia é uma excelente fonte de fibras solúveis, como a betaglucana, que auxilia na redução dos níveis de colesterol. “[A betaglucana] é um tipo de fibra solúvel que diminui a absorção do colesterol e açúcar. Dessa forma, o consumo desse cereal diariamente, em frutas e no próprio iogurte, é importante para controle do diabetes e do colesterol”, explica a nutricionista Pollyanna Ayub.

A aveia, conhecida por sua versatilidade e valor nutricional, tem se destacado como um alimento fundamental para uma dieta equilibrada e saudável. Rica em fibras solúveis, proteínas, vitaminas e minerais, ela oferece uma série de benefícios para a saúde, como auxiliar no emagrecimento e melhorar o funcionamento do intestino.

2. Ajuda no controle do peso

As fibras da aveia também proporcionam maior saciedade devido à capacidade de formar um gel no trato gastrointestinal. Isso significa que ela não apenas satisfaz a fome imediata, mas também ajuda a manter a ingestão calórica equilibrada ao longo do dia. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, explica a nutricionista Daniela Medeiros.

3. Cereal melhora a beleza e a saúde da pele

Conforme Daniela Medeiros, esse cereal também é rico em cisteína e vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B1, que ajuda a promover uma pele saudável, tonificada e firme. “A aveia também é fonte de silício, que protege a integridade das fibras de elastina e colágeno, preservando a elasticidade e flexibilidade dos tecidos da pele”.

4. Fonte de nutrientes essenciais

Rica em vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e zinco, a aveia é um pacote completo de nutrientes essenciais para a saúde. As vitaminas do complexo B, por exemplo, auxiliam na conversão dos alimentos em energia utilizável, contribuindo para o funcionamento eficiente do sistema nervoso.

Segundo a nutricionista Daniel Medeiros, essa junção de nutrientes essenciais também ajuda a reduzir processos inflamatórios no corpo. “Essa combinação de nutrientes é importante não só para a beleza da pele, como dos cabelos e das unhas também. O selênio, por exemplo, é necessário para o metabolismo hormonal e atua em sistemas de defesa antioxidante”, afirma.

A aveia, mesmo em pães, favorece a saúde do corpo (Imagem: Dream79 | Shutterstock)

5. Auxilia a saúde cardiovascular

Estudos indicam que os betaglucanos presentes na aveia têm a capacidade de aumentar a produção de óxido nítrico, uma substância que promove a dilatação dos vasos sanguíneos, melhorando assim o fluxo sanguíneo e auxiliando na prevenção de doenças cardíacas