10 dicas simples para começar a meditar

A prática da meditação remonta há milênios e tem suas raízes em diversas tradições espirituais e filosóficas antigas. Originando-se em culturas como a hindu, budista e taoísta, ela inicialmente era uma ferramenta para alcançar a compreensão mais profunda da existência e a conexão com o divino. No entanto, ao longo do tempo, essa prática milenar se expandiu e transcendeu fronteiras culturais, encontrando lugar em várias tradições religiosas e seculares.

Benefícios da meditação

Os benefícios da meditação são vastos e comprovados cientificamente. Além de promover a tranquilidade mental e emocional, ela está associada à redução do estresse, ansiedade e depressão. Estudos também indicam melhorias na concentração, na clareza mental e na qualidade do sono.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Jonas Masetti, acharya e fundador do Vishva Vidya, organização referência em cultura védica no Brasil, meditar também ajuda a garantir o bem-estar de maneira geral e a ter produtividade no ambiente de trabalho. “É um modo de valorizar a busca do equilíbrio interior independentemente do mundo externo”, diz.